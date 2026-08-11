Отмена Белграда: россияне могут потерять еще один хаб в Европу Введение виз Сербией может ударить по массовому туризму

Москва11 авг Вести.Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил о намерении присоединиться к Шенгенской зоне, правда впоследствии министр поправился, что введение виз для россиян пока не рассматривается. Тем не менее, многие туристы уже встревожены, ведь Белград сегодня - не только популярное направление, но и транспортный хаб. В беседе с МК.RU глава Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, насколько эти опасения оправданны.

Отмена безвизового въезда всегда негативно отражается на странах, у которых отсутствует большое конкурентное преимущество по сравнению со странами со сложными въездными требованиями считает Артур Мурадян

Частью Шенгена Сербия собирается стать уже к 2027 году. Однако большинство участников туристического рынка относится к этому намерению скептически.

Кипр уже несколько лет выдает национальные визы, но он до сих пор не в Шенгене напоминает Мурадян

Эксперт считает, что введение визы снизит туристический поток из России, но не обнулит его совсем. Масштаб последствий будет зависеть от сложности оформления документа. Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то, конечно, это не станет столь драматичным. А если требования будут такие же сложные, как и при получении Шенгена, то это ударит по массовому сегменту гораздо серьезнее.

Сейчас поток туристов в Сербию значительно больше, чем в любое государство Шенгенской зоны. В Европе она может конкурировать только с Турцией, где граждане России могут находиться без визы до 90 дней.