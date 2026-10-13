Вучич: санкции против России стали условием для Сербии до вступления в ЕС

Санкции против России стали условием для Сербии до вступления в ЕС Вучич: санкции против России стали условием для Сербии до вступления в ЕС

Москва13 окт Вести.Введение санкций против России стало условием ЕС еще на этапе переговоров о вступлении Сербии в объединение. Об этом заявил ушедший в отставку президент Сербии Александр Вучич.

В интервью изданию Blic он заявил, что Сербия должна оставаться на европейском пути, хоть и знает, что Сербию в Европу в ближайшее время не примут.

Для меня гораздо важнее, чтобы у нас был единый рынок с Евросоюзом, чтобы существовало свободное передвижение людей, товаров, капитала и услуг заявил Александр Вучич

Он добавил, что условием вступления в ЕС было полное согласие с внешней политикой Европейского союза.

Введение санкций против РФ стало предпосылкой для доступа к единому рынку и открытым границам еще до получения членства добавил сербский политик

Сербия имеет статус кандидата в члены Евросоюза с 2012 года, переговоры о вступлении в сообщество идут с 2014 года.