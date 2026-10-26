Политолог раскрыл, что будет с отношениями РФ и Сербии после проигрыша Вучича Политолог Кортунов: Сербия может отвернуться от России ради вхождения в ЕС

Москва26 окт Вести.Сербия может присоединиться к санкциям против России ради ускорения вступления в ЕС, считает эксперт Международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов. Новое руководство страны, по его мнению, будет ориентироваться прежде всего на сближение с Брюсселем.

Кортунов отметил, что можно спорить, кто несет ответственность за проигрыш партии бывшего президента Сербии Александра Вучича на выборах, но "сами ее члены допустили много ошибок", передает NEWS.ru.

По мнению политолога, повторяется история с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. Вучич, как пояснил Кортунов, очень долго находился у власти, "и, наверное, накопилось недовольство и желание перемен".

Неслучайно победила партия, которая сложилась в течение последнего месяца на волне протестов. Да, конечно, она поддерживалась из Брюсселя и, вероятно, из Вашингтона. Новое руководство будет делать ставку на сближение с ЕС и вхождение страны в его состав. Вопрос о подключении к санкциям против Москвы будет решаться в зависимости от того, как будут идти переговоры Белграда и Брюсселя сказал Кортунов

Евросоюз, как считает политолог, может предложить Сербии определенные экономические и политические преимущества в обмен на присоединение к ограничениям против РФ. Одним из стимулов, по словам Кортунова, станет финансирование крупных инфраструктурных объектов.

Подключение Сербии к санкциям против РФ — это уступка ЕС в обмен на какие-то бенефиции. Это может быть ускоренный график интеграции в Евросоюз, присоединение к другим проектам или выделение денег на реализацию крупных инфраструктурных объектов отметил политолог

При этом он обратил внимание на то, что присоединение к антироссийским санкциям будет иметь для Сербии "серьезные экономические последствия". Кортунов пояснил, что изменится характер российско-сербского сотрудничества.

Ранее Вучич, предположил, что победивший на выборах в скупщину (парламент) "Студенческий список" введет санкции против РФ. По его словам, это произойдет весной 2027 года.