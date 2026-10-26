Политолог Самонкин: экономика Сербии не переживет отказ от сотрудничества с РФ

Политолог рассказал, чем грозят Сербии санкции против России Политолог Самонкин: экономика Сербии не переживет отказ от сотрудничества с РФ

Москва26 окт Вести.Экономика Сербии не выдержит возможного введения антироссийских санкций Белградом. Такое заявление сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в комментарии изданию NEWS.ru.

Самонкин упомянул удобрения и продовольственную безопасность. По его словам, Россия остается ключевым поставщиком для Сербии. Эксперт также заявил, что на Россию приходилось до 56% сербского импорта.

По заявлению Самонкина, соглашение о свободной торговле с Россией и ЕАЭС - уникальный для промышленности Сербии канал экспорта на европейский рынок. Политолог объяснил, что канал предусматривает пошлинные преференции, но его сохранение будет под вопросом из-за санкций и требований Европейского союза (ЕС).

Поэтому отказ от сотрудничества с РФ станет самоубийственным шагом для сербской экономики. Сомневаюсь, что новые власти на него пойдут высказал свое мнение собеседник журналистов

25 октября стало известно, что оппозиционная партия "Студенческий список" выиграла внеочередные парламентские выборы в Сербии. Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что в связи с этим Белград может принять антироссийские санкции к марту или апрелю 2027 года.