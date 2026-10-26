Москва26 октВести.Экономика Сербии не выдержит возможного введения антироссийских санкций Белградом. Такое заявление сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в комментарии изданию NEWS.ru.
Самонкин упомянул удобрения и продовольственную безопасность. По его словам, Россия остается ключевым поставщиком для Сербии. Эксперт также заявил, что на Россию приходилось до 56% сербского импорта.
По заявлению Самонкина, соглашение о свободной торговле с Россией и ЕАЭС - уникальный для промышленности Сербии канал экспорта на европейский рынок. Политолог объяснил, что канал предусматривает пошлинные преференции, но его сохранение будет под вопросом из-за санкций и требований Европейского союза (ЕС).
Поэтому отказ от сотрудничества с РФ станет самоубийственным шагом для сербской экономики. Сомневаюсь, что новые власти на него пойдутвысказал свое мнение собеседник журналистов
25 октября стало известно, что оппозиционная партия "Студенческий список" выиграла внеочередные парламентские выборы в Сербии. Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что в связи с этим Белград может принять антироссийские санкции к марту или апрелю 2027 года.