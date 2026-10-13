Политолог объяснил, почему Евросоюз не выпустит новый пакет санкций против РФ Политолог Самонкин: США не позволят ЕС выпустить новый пакет санкций против РФ

Москва13 окт Вести.США могут помешать Евросоюзу (ЕС) принять новый пакет санкций против РФ. Об этом NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По словам политолога, европейские страны рискуют столкнуться с экономическими последствиями, если их решения будут противоречить интересам президента США Дональда Трампа.

Принимая очередной пакет санкций против РФ, ЕС рискует поссориться с США. Европейский союз выкатился за пределы всех переговорных позиций. Вопрос по украинскому направлению будет решаться до конца 2026 года без учета интересов Европы. Формируются двухсторонние договоренности США и РФ. Принятие ЕС нового пакета санкций может не понравиться Трампу отметил Самонкин

По словам эксперта, если ограничения будут приняты, то Штаты нарушат все торгово-экономические сделки и станут "перекрывать Евросоюзу кислород".

В ЕС побарахтаются до конца года и примут в 2027-м важное решение выйти на переговоры с Россией. Если Европа пойдет против интересов Трампа, то это сулит ей блокаду заключил политолог

Ранее 13 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) начала готовить 23-й пакет антироссийских санкций, который Брюссель намерен представить до конца текущего года.