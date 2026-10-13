Москва13 октВести.США могут помешать Евросоюзу (ЕС) принять новый пакет санкций против РФ. Об этом NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По словам политолога, европейские страны рискуют столкнуться с экономическими последствиями, если их решения будут противоречить интересам президента США Дональда Трампа.
Принимая очередной пакет санкций против РФ, ЕС рискует поссориться с США. Европейский союз выкатился за пределы всех переговорных позиций. Вопрос по украинскому направлению будет решаться до конца 2026 года без учета интересов Европы. Формируются двухсторонние договоренности США и РФ. Принятие ЕС нового пакета санкций может не понравиться Трампуотметил Самонкин
По словам эксперта, если ограничения будут приняты, то Штаты нарушат все торгово-экономические сделки и станут "перекрывать Евросоюзу кислород".
В ЕС побарахтаются до конца года и примут в 2027-м важное решение выйти на переговоры с Россией. Если Европа пойдет против интересов Трампа, то это сулит ей блокадузаключил политолог
Ранее 13 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) начала готовить 23-й пакет антироссийских санкций, который Брюссель намерен представить до конца текущего года.