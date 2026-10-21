Эксперт Кислицын: фирмы из США могут попасть под санкции за торговлю с РФ

Эксперт Кислицын рассказал о рисках торговли с РФ для компаний из США Эксперт Кислицын: фирмы из США могут попасть под санкции за торговлю с РФ

Москва21 окт Вести.В случае возобновления активной торговли с РФ компании из США могут попасть под санкции Евросоюза, которые имеют вторичную силу. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Соединенные Штаты и Европа завязаны друг на друга настолько сильно, что какое-либо ухудшение по этой части оно несет серьезные издержки для обеих сторон. Соответственно, какой-то размен или просто даже идея о том, что Соединенные Штаты будут отдаляться от Европы, преследуя цель развития торговых отношений с Россией, мне представляется маловероятным подчеркнул Кислицын

Он отметил, что конфронтация с европейским рынком не в интересах американского бизнеса.

Кроме того, у нас же есть серьезные ограничения, связанные с тем, что против нас введены санкции. И санкции введены не только Соединенными Штатами, но и Европейским союзом. Эти санкции имеют вторичную силу, в том числе и европейские. Соответственно, американские производители, американские экспортеры, точнее говоря, будут смотреть и на Европейский союз, который может вводить против них санкции. И это им, очевидно, будет не очень-то и нужно. Соответственно, взаимоотношения России и Соединенных Штатов в части торговли, они будут требовать регулирования ситуации в целом заявил Кислицын

Ранее Кислицын оценил вероятность трехсторонней встречи США-КНР-РФ. По его словам, предпосылки для нее еще не назрели.