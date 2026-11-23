Москва23 ноя Вести.Несмотря на видимость стратегического партнерства, США являются экономическим конкурентом Европы, а Европа, в свою очередь, зависит и от США, и от Китая, и от России, что ограничивает ее амбиции и возможности в противостоянии с мировыми державами. Об этом завил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В отношении американцев можно сколько угодно говорить о том, что они - стратегические партнеры Европы, но в экономическом плане они, конечно же, конкуренты. Политика президента США Дональда Трампа направлена на протекционизм в интересах Соединенных Штатов Америки в отношении Европы. Он очень хотел бы, чтобы инвестиции, которые есть в Европе вкладывались в Соединенные Штаты, чтобы рабочие места создавались в США, отметил Килинкаров.

Что же касается Китая, по мнению эксперта, то для США это тоже конкурент.

Как бы там Дональд Трамп ни говорил о хороших отношениях с Пекином, Пекин является для них все-таки основным конкурентом мировым и в этом плане им надо как-то подобраться к вопросу Китая. С Китаем не так-то просто схлестнуться в прямой схватке. Я думаю, это не идея американцев. Прежде чем приступить к реализации своего антикитайского направления, нужно решить ряд вопросов, в том числе и с основными торговыми партнерами Китая - Европой. Европа - основной торговый партнер Китая подчеркнул Килинкаров

Что касается самой Европы, по словам эксперта, она зависит от всех трех государств, лидеры которых встречались в рамках саммита АТЭС.

Напрямую, от каждого из них. Например, от России Европа фактически зависит по энергоносителям. Они сейчас прекратили покупать российский газ и нефть. И что произошло с экономикой Европы? Ничего хорошего, правда? Американцы отказываются обеспечивать безопасность Европы за свой счет и что происходит с бюджетом Европы? Куда перенаправляются финансовые ресурсы? Я уже не говорю о торговых взаимоотношениях с Китаем, товарооборот у них уже превысил 800 млрд, очевидно, что они тоже зависимы от Китая. Поэтому, с этой точки зрения, тут надо еще проанализировать, есть ли те возможности, соответствующие тем амбициям, о которых сегодня заявляет Европа? Я думаю, они абсолютно не соответствуют заявил Килинкаров

Ранее декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян заявил, что по "семейной фотографии" участников саммита АТЭС, который проходил в Шэньчжэне, понятно по чьим правилам будет формироваться мировой порядок.