Европа обеспокоена предстоящей встречей лидеров России, США и КНР, пишут СМИ Axios: Европа опасается плохих новостей после встречи Путина, Трампа и Си

Москва17 ноя Вести.Европейские страны опасаются плохих новостей после предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет портал Axios.

По информации журналистов, в Европе допускают, что американский лидер может высказать позиции по Украине или Тайваню, которые противоречат интересам европейских государств.

Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и для Европы. Мы готовимся ко всему сказал порталу европейский дипломат

Ранее издание Newsweek, комментируя предстоящую встречу лидеров России, США и Китая, отметило, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин оставили Европу за бортом.