Москва17 нояВести.Европейские страны опасаются плохих новостей после предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет портал Axios.
По информации журналистов, в Европе допускают, что американский лидер может высказать позиции по Украине или Тайваню, которые противоречат интересам европейских государств.
Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и для Европы. Мы готовимся ко всемусказал порталу европейский дипломат
Ранее издание Newsweek, комментируя предстоящую встречу лидеров России, США и Китая, отметило, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин оставили Европу за бортом.