Сикорский возмутился, что Европу не позвали на переговоры России, США и КНР

Сикорский резко высказался о предстоящей встречей лидеров России, США и Китая Сикорский возмутился, что Европу не позвали на переговоры России, США и КНР

Москва16 ноя Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что европейские страны вновь оказались в стороне от обсуждения вопросов международной политики. Поводом для критики стали предстоящие переговоры лидеров России, США и Китая, на которые Евросоюз не получил приглашения.

Польский министр считает, что участие Европы в подобных встречах необходимо. Свое отношение к формату предстоящих контактов он обозначил во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Это должна быть встреча между КНР, США и Евросоюзом заявил Сикорский

Таким образом, глава польского внешнеполитического ведомства дал понять, что Брюссель не устраивает роль наблюдателя при обсуждении вопросов, способных повлиять на международную обстановку и европейскую безопасность.

По информации МИД Китая, встреча с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

В Москве рассчитывают, что переговоры будут способствовать улучшению международного климата. Об этом ранее говорил помощник президента России Юрий Ушаков, отмечавший потенциальное положительное влияние мероприятия на мировую ситуацию. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, повестка встречи лидеров России, США и Китая пока не определена и продолжает прорабатываться.

При этом предстоящий контакт трех лидеров вызывает беспокойство в европейских столицах. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в частности, обратил внимание на опасения ряда руководителей ЕС относительно того, что переговоры Трампа и Путина на китайской площадке могут повторить сценарий встречи в Анкоридже.