Reuters: Китай не хочет говорить об Украине на саммите с Путиным

Пекин выступил против обсуждения Украины на саммите Путина, Трампа и Си Reuters: Китай не хочет говорить об Украине на саммите с Путиным

Москва15 ноя Вести.Китай выступает против обсуждения российско-украинского конфликта на предполагаемой встрече лидеров РФ, США И КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча трех лидеров состоится 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как отмечает Reuters, Трамп намерен использовать переговоры для продвижения идеи трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Однако Пекин считает, что его позиции в таком диалоге слабее, поскольку ядерный арсенал Китая значительно уступает российскому и американскому.

Ранее источник Associated Press сообщал, что Трамп намерен избежать обсуждения украинской темы на встрече. В Белом доме также заявляли о планах американского президента затронуть вопрос нераспространения ядерного оружия.

При этом в администрации США не рассчитывают достичь конкретных договоренностей по ядерной тематике в ходе предстоящих переговоров. Вашингтон считает, что Пекину следует активнее участвовать в обсуждении контроля над вооружениями.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев допустил, что США спровоцируют мировой кризис для ослабления Китая.