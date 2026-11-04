Москва4 нояВести.Китай поддерживает контакты по вопросу возможной встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.
Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно потенциальной встречи китайского, российского и американского лидеровсказала представитель МИД КНР
Площадкой для трехсторонних переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне, который состоится 18–19 ноября.
Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает завершить согласование трехсторонней встречи лидеров в ближайшие дни.