Москва4 нояВести.Китай поддерживает контакты по вопросу возможной встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно потенциальной встречи китайского, российского и американского лидеров

сказала представитель МИД КНР

Площадкой для трехсторонних переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне, который состоится 18–19 ноября.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает завершить согласование трехсторонней встречи лидеров в ближайшие дни.