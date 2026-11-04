МИД КНР подтвердил связь со сторонами по встрече лидеров РФ, КНР и США

Пекин поддерживает контакты по встрече лидеров России, США и Китая МИД КНР подтвердил связь со сторонами по встрече лидеров РФ, КНР и США

Москва4 ноя Вести.Китай поддерживает контакты по вопросу возможной встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно потенциальной встречи китайского, российского и американского лидеров сказала представитель МИД КНР

Площадкой для трехсторонних переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне, который состоится 18–19 ноября.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает завершить согласование трехсторонней встречи лидеров в ближайшие дни.