Путин заявил, что он за встречу с лидерами США и КНР, но нужна повестка дня

Путин - за проведение трехсторонней встречи с участием лидеров США и КНР Путин заявил, что он за встречу с лидерами США и КНР, но нужна повестка дня

Москва1 окт Вести.Россия поддерживает возможность проведения трехсторонней встречи с лидерами Китая и США, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Владимир Путин отметил, что знает о том, что эта тема – в фокусе мировых СМИ.

Мы только за сказал он

При этом Владимир Путин отметил, что любой диалог будет идти только на пользу, но для проведения подобной встречи нужно понять ее повестку.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент идет подготовка к двусторонней встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Песков выразил уверенность в том, что Путин был бы рад встретиться и с Трампом на полях саммита.