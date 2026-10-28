Москва28 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность изменением баланса сил в мире после встречи лидеров России, США и Китая в ноябре, пишет издание "Страна.ua".

Очень не хочется, чтобы это была 'Ялта - 2, 3, 4', когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мыслей - что можно так перераспределить заявил Зеленский, согласно публикации

По его словам, современный мир носит фрагментарный характер и существенно отличается от мира Второй мировой войны как до ее начала, так и после окончания.

Под "Ялтой" Зеленский имеет в виду Ялтинскую конференцию лидеров стран антигитлеровской коалиции, которая прошла 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой в Крыму. В ней участвовали лидер СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Стороны согласовали разделение Германии на оккупационные зоны, создание Организации Объединенных Наций и порядок голосования в ее Совете Безопасности, а также вступление СССР в войну с Японией после завершения боевых действий в Европе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что организационная работа и подготовка предстоящего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне уже начались. Трамп, в свою очередь, отмечал, что такая встреча необходима прежде всего для обсуждения ядерного разоружения, а не украинского конфликта.