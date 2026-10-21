Пекин может заменить Киев на трехсторонней встрече по будущему Украины Трехсторонняя встреча по Украине может пройти без участия Киева

Москва21 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам переговоров, прошедших в Осло, на которой заявил о готовности обсудить вопрос будущего Украины с РФ и США. Встреча в трехстороннем формате возможна, но с другим составом участников, предположил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

На пресс-конференции после переговоров в Осло Зеленский заявил, что территориальный вопрос Украины можно обсуждать только на трехсторонней встрече лидеров. После чего Трамп в Белом доме сказал, что все можно решить и без участия Зеленского. В конце концов [президент РФ Владимир] Путин, [лидер США Дональд] Трамп и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] - это ведь тоже трехсторонняя встреча. Но есть, как говорится, нюанс отметил Богданов

По данным американских СМИ, российский лидер Владимир Путин предложил провести в ноябре трехсторонний саммит – между РФ, США и КНР. Главы государств могут обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения подобной встречи.