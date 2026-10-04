Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США

Зеленский сообщил, что готов на переговоры с РФ и США до конца октября в ОАЭ Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США

Москва4 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонней встрече с Россией и Соединенными Штатами до конца октября. Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети Х.

По словам Зеленского, инициатива о созыве встречи принадлежит американской стороне, которая поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом.

Наша сторона готова поддержать проведение такой встречи отмечается в публикации

Он также добавил, что может провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) или на иной площадке, предложенной США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перспективы возможной трехсторонней встречи России, Украины и США. По ее мнению, обсуждать это сейчас контрпродуктивно, поскольку отсутствуют какие-либо окончательные или даже промежуточные решения.