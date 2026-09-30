Москва30 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала перспективы возможной трехсторонней встречи России, Украины и США. По ее мнению, обсуждать это сейчас контрпродуктивно, поскольку отсутствуют какие-либо окончательные или даже промежуточные решения.

На тех этапах, когда нет каких-либо окончательных решений или даже промежуточных решений, комментировать [возможную трехстороннюю встречу], честно говоря, смысла нет. Я бы даже сказала, это контрпродуктивно заявила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее Захарова также прокомментировала встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Она подчеркнула, что прошедшая встреча не свидетельствует о готовности сторон к возобновлению полноценного диалога.