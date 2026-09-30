В МИД РФ оценили встречу Лаврова и Вадефуля МИД РФ: встреча Лаврова и Вадефуля не означает восстановление диалога

Москва30 сен Вести.На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что прошедшая встреча не свидетельствует о готовности сторон к возобновлению полноценного диалога.

Это первый контакт на таком уровне за четыре с половиной года. Предыдущая подобная встреча состоялась в январе 2022 года, когда Лавров принимал в российской столице Анналену Бербок.

Встреча на уровне министров действительно была первой за четыре с половиной года. Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога заявила Захарова

Ранее Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что ожидал от беседы с немецким коллегой чего-то интересного, однако не услышал ничего нового.