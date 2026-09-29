Захарова: глава МИД Германии сам запрашивал встречу с Лавровым в Нью-Йорке

МИД РФ: министр иностранных дел Германии сам просил о встрече с Лавровым Захарова: глава МИД Германии сам запрашивал встречу с Лавровым в Нью-Йорке

Москва29 сен Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сам просил о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О встрече просил Вадефуль сказала она

Так дипломат прокомментировала сообщение издания Neue Zürcher Zeitung о том, что Вадефуль якобы пошел на значительные уступки Лаврову, согласившись на встречу в Нью-Йорке.

Ранее Захарова подчеркнула, что немецкий министр запросил встречу с главой МИД РФ в ООН только лишь для спасения падающего рейтинга канцлера Германии Фридриха Мерца.

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую за четыре с половиной года встречу с главой МИД Германии. Встреча с Йоханном Вадефулем состоялась в штаб-квартире ООН, она продлилась 22 минуты.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сам факт встречи министров иностранных дел РФ и ФРГ можно считать позитивным, однако делать на этом основании выводы о скорых изменениях в двусторонних отношениях было бы ошибочно.