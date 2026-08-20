Захарова заявила, что Россия готова выслушать инициативы США по Украине Захарова: Россия готова выслушать новые конструктивные идеи США по Украине

Москва20 авг Вести.Россия готова выслушать новые конструктивные идеи США по Украине, но обсуждать максималистские требования Киева не имеет смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете "Известия".

Со своей стороны готовы выслушать конструктивные инициативы Вашингтона [по украинскому урегулированию]. При этом подчеркиваем, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины непременно должны учитывать национальные интересы Российской Федерации заявила официальный представитель МИД России

Максималистские требования Киева и его европейских спонсоров, не отражающие реалии "на земле", не имеет смысла обсуждать, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву до конца августа. Как заявил заведующий кафедрой Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олег Карпович, Уиткофф и Кушнер могут привезти в столицу новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.