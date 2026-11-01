Президент ФРГ рассказал об удивлении Си Цзиньпина из-за саммита по Украине Штайнмайер: Си Цзиньпин удивился сообщениям о саммите по Украине

Москва1 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин удивился сообщениям о возможной подготовке саммита с участием Китая, России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью программе Bericht aus Berlin телеканала ARD, передает Tagesschau.

Президент ФРГ находился в Китае с государственным визитом с 27 по 31 октября. 30 октября в Пекине он провел переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых, по словам Штайнмайера, также обсуждались вопросы международной безопасности.

В частности, немецкий президент затронул тему публикаций о возможных переговорах Китая, России и США по конфликту на Украине.

По словам федерального президента Германии, Си Цзиньпин отреагировал на эти сообщения с удивлением и опроверг их. Он заявил, что нет никаких признаков подготовки к подобному саммиту сообщает Tagesschau

При этом Штайнмайер отметил, что на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, вероятно, действительно состоится встреча России, США и Китая. Однако, по его словам, украинский вопрос не будет входить в повестку этих переговоров.

В Кремле ранее допускали трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что все три лидера заинтересованы в таком формате, но окончательной договоренности пока нет. Сам Трамп также выражал готовность к встрече, если ее поддержат российский и китайский лидеры.