Трамп предложил Си Цзиньпину провести переговоры с участием РФ, КНР и США

Трамп на встрече с Си Цзиньпином поднял вопрос о переговорах РФ, КНР и США Трамп предложил Си Цзиньпину провести переговоры с участием РФ, КНР и США

Москва26 сен Вести.Американский президент Дональд Трамп на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином поднял вопрос о проведении трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием РФ, КНР и США. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Как сообщалось, Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом.

Президент [Трамп] выступил за [проведение] трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем говорится в пресс-релизе

Ранее сообщалось, что прием Си Цзиньпина в Белом доме привел к протестам в США.