Москва25 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп подарил находящемуся в Вашингтоне с визитом председателю КНР Си Цзиньпину статую орла.

Белоголовый орлан является символом США. Образ птицы наносится на американские государственные атрибуты, купюры и архитектурные объекты.

Для меня большая честь в духе дружбы преподнести председателю КНР Си [Цзиньпину] подарок сказал Трамп в ходе торжественного ужина

Глава Белого дома выразил надежду, что для скульптуры найдется замечательное место в Пекине. Трамп также отметил, что отношения между США и Китаем никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.

Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября.