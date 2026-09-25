Москва25 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп подарил находящемуся в Вашингтоне с визитом председателю КНР Си Цзиньпину статую орла.
Белоголовый орлан является символом США. Образ птицы наносится на американские государственные атрибуты, купюры и архитектурные объекты.
Для меня большая честь в духе дружбы преподнести председателю КНР Си [Цзиньпину] подароксказал Трамп в ходе торжественного ужина
Глава Белого дома выразил надежду, что для скульптуры найдется замечательное место в Пекине. Трамп также отметил, что отношения между США и Китаем никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.
Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября.