Fox News: прием Си Цзиньпина в Белом доме привел к протестам в США

Прием Си Цзиньпина в Белом доме привел к протестам в США Fox News: прием Си Цзиньпина в Белом доме привел к протестам в США

Москва25 сен Вести.В США произошли протесты во время приема в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань. Об этом сообщает Fox News.

Протестующие выкрикивали лозунги против лидера Китая, утверждая о нарушении прав человека в КНР.

Громкие протесты произошли в связи с приветствием президента США и первой леди Мелании председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань в Белом доме в четверг вечером, временами заглушая государственный ужин передает телеканал

Ранее американский лидер Дональд Трамп подарил находящемуся в Вашингтоне с визитом председателю КНР Си Цзиньпину статую орла.