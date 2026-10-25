Захарова рассказала, чего мир ожидает от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина Захарова: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина дает надежду на стабилизацию

Москва25 окт Вести.Многие люди в мире ожидают от встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае переход от хаоса к стабилизации.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Право знать".

Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата … обменяться мнениями … Конечно, к ней (встрече) будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу. Почему? Потому что хочется многим от этого сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к какой-то стабилизации или, по крайней мере, к пути, который к этой стабилизации может привести рассказала Захарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что встреча лидеров таких стран, как Россия, США и Китай, - это чрезвычайно важное событие, но разговоры о том, что там будут решаться судьбы мира, не соответствуют позиции российского лидера Владимира Путина.

Причем помощник президента РФ Юрий Ушаков также подчеркнул, что одной встречей лидеров России, США и Китая украинский кризис не разрешить.