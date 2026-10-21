Ушаков отметил, что кризис на Украине не разрешить встречей лидеров РФ, США, КНР Ушаков: одной встречей трех мировых лидеров украинский кризис не разрешить

Москва21 окт Вести.Одной встречей лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина украинский кризис не разрешить. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии для ИС "Вести".

Как можно все порешать, если встреча будет продолжаться час-два-пять часов? Все равно все проблемы не решить. Пока существуют только наметки того, что можно было бы обсудить на столь высоком уровне и в столь необычном формате. Я думаю, в той или иной степени Украина будет затронута сказал Ушаков

Также он отметил, что во встрече трех лидеров заинтересованы все.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Соединенных Штатов и Китая есть гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако окончательная повестка еще не доработана. Подобная встреча возможна и, если состоится, то будет привлекать внимание всего мира, добавил Песков.