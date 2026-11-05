Импульс для мировой стабильности: МИД о возможной встрече лидеров РФ, США и КНР МИД РФ раскрыл детали подготовки саммита Россия – США – КНР в Шэньчжэне

Москва5 ноя Вести.Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС способна направить мощный позитивный импульс, который был бы востребован на фоне непростой геополитической ситуации, возникшей из-за глобалистских элит Запада.

Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал Марат Бердыев — посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы G20, АТЭС и Большого Евразийского партнерства (БЕП).

Бердыев указал, что ключевые параметры подготовки к потенциальному диалогу на высшем уровне требуют предварительных консультаций с коллегами из Китая, который в текущем году выступает как принимающая саммит АТЭС сторона.

На мой взгляд, заседание такого масштаба будет сконцентрировано на наиболее острых международных вызовах, нуждающихся в коллективных ответах ключевых современных держав добавил дипломат

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер Владимир Путин говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что встреча лидеров трех стран может состояться "на полях" саммита.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что Си Цзиньпин на правах принимающей стороны может содействовать организации подобного саммита на полях АТЭС.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отметил готовность встретиться с коллегами из России и Китая.