Москва14 нояВести.Возможная встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в Китае была бы логичной и востребованной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В беседе с РИА Новости он отметил, что важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений.
Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованнымсказал Бердыев
Помощник президента России Юрий Ушаков накануне подчеркнул, что активная работа над содержательным наполнением возможной встречи лидеров трех государств продолжается.
Ранее он сообщил, что во встрече лидеров России, США и Китая заинтересованы все.