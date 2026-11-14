Бердыев: встреча лидеров РФ, КНР и США на АТЭС была бы востребованной и логичной

Посол Бердыев отметил востребованность встречи лидеров России, КНР и США Бердыев: встреча лидеров РФ, КНР и США на АТЭС была бы востребованной и логичной

Москва14 ноя Вести.Возможная встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в Китае была бы логичной и востребованной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений.

Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным сказал Бердыев

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне подчеркнул, что активная работа над содержательным наполнением возможной встречи лидеров трех государств продолжается.

Ранее он сообщил, что во встрече лидеров России, США и Китая заинтересованы все.