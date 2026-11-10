WSJ: США и Китай не сошлись в формате встречи Путина, Си и Трампа в ноябре

Пекин и Вашингтон спорят по формату предстоящего саммита Путина, Си и Трампа WSJ: США и Китай не сошлись в формате встречи Путина, Си и Трампа в ноябре

Москва10 ноя Вести.США и Китаю не удается договориться о формате возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется в ноябре в Шэньчжэне. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки саммита.

По информации издания, Пекин требует заранее прописанного сценария, при котором каждый из лидеров зачитает подготовленное заявление и свободного обсуждения почти не останется, тогда как администрация Трампа настаивает на живом обмене мнениями. Встреча может пройти на полях саммита АТЭС 18-19 ноября, однако разногласия по формату и повестке ставят ее проведение под вопрос.

Для Си это очень рискованно и крайне непредсказуемо прокомментировал ситуацию в беседе с WSJ бывший первый заместитель госсекретаря США, председатель консалтинговой компании Asia Group Курт Кэмпбелл

В свою очередь, неназванный китайский чиновник сказал газете, что трехсторонний формат возможен при согласованной повестке и "заранее определенном результате", в том числе по Украине, иначе Пекин предпочтет отдельные двусторонние встречи. Участвовать в трехсторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, о которых говорил Трамп, Китай не станет: как поясняет газета, Пекин опасается закрепить отставание своего арсенала от американского и российского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями по повестке и для проведения переговоров необходимо найти консенсус. В конце октября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что все три лидера заинтересованы во встрече и основные темы уже проработаны.