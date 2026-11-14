Москва14 ноя Вести.США могут спровоцировать мировой кризис, чтобы обрушить экономику Китая, не дав ему обойти сами Соединенные Штаты. С таким прогнозом выступил в интервью ИС "Вести" член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Положительное сальдо торгового баланса КНР превышает один триллион долларов, указал эксперт, и для Китая очень важно, чтобы его внешняя торговля не прерывалась - например, в результате блокады международных проливов, - так как за этим последует кризис перепроизводства.

Китай - почему он так аккуратненько к России относится, и некоторые китайские компании даже соблюдают антироссийские санкции, — потому что главные потребительские рынки, на который Китай поставляет свои товары — это Соединенные Штаты и Евросоюз… И американцы считают, что именно Китай является главным бенефициаром, выгодоприобретателем войны на Украине, потому что он торгует и с нами, и с противоположной стороной. Получает от нас в льготном порядке энергоносители, а энергия, источники энергии — это главное, что движет мировой экономикой, мы от этого никуда не денемся пока отметил эксперт

По его словам, Китаю сейчас выгодно потеснить США с пьедестала глобальной экономики.

Соединенные Штаты ничего особенно сделать не могут… Америке нужен кризис - мировой кризис, чтобы обрушить Китай, не прибегая к ядерному оружию. Если это не получится, им придется использовать что-то очень-очень серьезное, а очень не хочется. Потому что это обнулит их триллионное богатство сказал Лосев

Ранее сегодня стало известно о достижении договоренности о трехсторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Она пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия может использовать саммит АТЭС в Шэньчжэне как возможность выступить посредником в неизбежном противостоянии между США и Китаем, отметил ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.