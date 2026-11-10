Вавилов: Россия может снизить напряженность между США и КНР на саммите АТЭС

Россия может стать "мостом" между США и КНР в назревающем конфликте Вавилов: Россия может снизить напряженность между США и КНР на саммите АТЭС

Москва10 ноя Вести.Россия, находясь между США и Китаем, может использовать саммит АТЭС в Шэньчжэне, как возможность выступить посредником в неизбежном противостоянии между этими двумя державами. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Россия, США и Китай активно обмениваются мнениями о возможной трехсторонней встрече на высшем уровне на саммите АТЭС 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. По мнению эксперта, для России это возможность выступить регулятором в назревающем конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Россия оказалась в каком-то смысле между двух огней: мощные Соединенные Штаты и растущий Китай. И встреча в Шэньчжэне – это возможность России проявить себя в тонкой игре, чтобы сбалансировать и скоординировать и, может быть, стать каким-то даже "мостом" в отношениях между основным конфликтом XXI века, который и должен разгореться между Китаем и Соединенными Штатами. Он неизбежен, потому что неизбежно противостояние промышленности китайской, которая вытесняет промышленную продукцию Соединенных Штатов и стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада) заявил Вавилов

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином хочет обсудить вопрос денуклеаризации.