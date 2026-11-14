AP: Украина не войдет в повестку встречи Трампа, Путина и Си на саммите АТЭС

СМИ: Трамп, Путин и Си на саммите АТЭС не будут говорить об Украине AP: Украина не войдет в повестку встречи Трампа, Путина и Си на саммите АТЭС

Москва14 ноя Вести.Тема конфликта на Украине, как ожидается, не будет включена в повестку возможной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

Если удастся этого консенсуса достичь, если все-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения говорил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

По данным собеседников AP, одной из главных тем встречи станут усилия по ограничению ядерных вооружений, также ожидается обсуждение Ирана. Трамп планирует взять в поездку на Филиппины и в Китай миллиардера Илона Маска, однако, как уточнили источники, тот не примет участия в трехсторонних переговорах.

Кроме того, американский лидер не намерен обсуждать с Си ситуацию вокруг отстранения Дженсена Хуанга от должности генерального директора Nvidia из-за его внебрачных отношений с руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы считают китайской шпионкой.

Ранее Белый дом анонсировал "историческую встречу" Трампа, Си и Путина на полях саммита, которая станет первой трехсторонней встречей лидеров этих стран. Саммит запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне.

На этой неделе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проработке двусторонней встречи Путина и Трампа в рамках форума. До этого Песков отмечал, что Москва, Вашингтон и Пекин в преддверии саммита готовят предложения по повестке возможной трехсторонней встречи.

12 ноября в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Им предшествовали переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, прошедшие 10–11 ноября.