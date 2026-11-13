Мерц призвал Трампа на переговорах с Путиным по Украине обойтись "без сюрпризов"

Мерц призвал Трампа на переговорах с Путиным обойтись "без сюрпризов" Мерц призвал Трампа на переговорах с Путиным по Украине обойтись "без сюрпризов"

Москва13 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа избежать неожиданных решений на предстоящих переговорах по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Я хочу очень четко сформулировать наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать в рамках "команды Европа" и "команды Украина" сказал он

По словам канцлера, многие лидеры, собравшиеся на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, опасаются, что встреча Трампа и Путина в Китае может превратиться во "второй Анкоридж".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине во время встречи на полях саммита АТЭС в Китае. Мероприятие пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.