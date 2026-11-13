Политолог Шатилов: Мерц боится "сделки" по Украине между Путиным и Трампом

Политолог объяснил, чего боится Мерц перед встречей Путина и Трампа Политолог Шатилов: Мерц боится "сделки" по Украине между Путиным и Трампом

Москва13 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц боится негласных договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине в связи с предстоящей встречей двух лидеров, заявил изданию "Абзац" политолог Александр Шатилов.

Мерц опасается негласных договоренностей по территориальным вопросам Украины, которые были бы восприняты не только как поражение Киева, но и как провал главного спонсора – Евросоюза считает политолог

По его словам, Мерц боится, что после встречи Путина и Трампа Зеленский будет поставлен перед фактом договоренности.

Также Берлин страшит, что Москва может озвучить Вашингтону свои требования по мироустройству, которые будут "не слишком удобны Европе и Германии", полагает Шатилов.

Речь о выводе из Прибалтики натовских баз и выходе Болгарии из Североатлантического альянса. Мерцу, видимо, такие перспективы не по душе, и он хочет пробросить в информпространство идею договоренности за спиной Евросоюза и тем самым побудить западные элиты поддавить Трампа накануне этой встречи отметил эксперт

В пятницу Мерц заявил на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине, что страны Евросоюза опасаются неожиданных решений от предстоящих переговоров между Путиным и Трампом.

Путин и Трамп планируют обсудить урегулирование украинского конфликта на встрече в рамках саммита АТЭС в Китае. Саммит пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.