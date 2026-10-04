Мерц признал, что в ЕС и за его пределами сомневаются в правительстве ФРГ

Мерц признал сомнения в стабильности правительства Германии Мерц признал, что в ЕС и за его пределами сомневаются в правительстве ФРГ

Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что устойчивость его правительства вызывает вопросы у партнеров как внутри Евросоюза, так и за его пределами. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Как в Европейском союзе, так и во многих странах-партнерах за его пределами уже возникают вопросы относительно стабильности немецкого правительства сказал Мерц

Канцлер также отметил, что неспособность властей ФРГ справляться с поставленными задачами будет иметь для Европы далеко идущие последствия. По его словам, это понимают даже не все жители самой Германии.

Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики: его правительство делает ставку на рост военных расходов и намерено создать сильнейшую в Европе армию. Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что многие граждане страны испытывают разочарование и недоверие к нынешнему политическому устройству ФРГ.