Штайнмайер в День германского единства заявил о разочаровании среди немцев

Штайнмайер признал недоверие немцев к политическому устройству страны Штайнмайер в День германского единства заявил о разочаровании среди немцев

Москва3 окт Вести.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Бремене по случаю Дня германского единства, заявил, что многие граждане страны испытывают разочарование и недоверие к нынешнему политическому устройству ФРГ. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

В Германии 3 октября отмечается День германского единства — праздник, посвященный воссоединению страны в 1990 году, когда пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.

Многие из нас и, по правде говоря, не только на востоке нашей страны, испытывают разочарование в своих ожиданиях, <...> значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики отметил президент

По его словам, более четверти избирателей демонстрируют своим выбором, что "отворачиваются от важных основополагающих решений республики". В связи с этим президент призвал правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем к кардинальному пересмотру подходов.

В нынешние времена взвешенная, последовательная, профессиональная и устойчивая государственная политика нужна как никогда подчеркнул Штайнмайер, добавив, что только так можно устранить глубинные экономические и социальные причины неуверенности среди населения

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Мерцем потерпел поражение на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября, получив лишь 17,2% голосов. В тот же день на выборах в Мекленбурге-Передней Померании ХДС впервые в своей истории не преодолел пятипроцентный барьер и не прошел в парламент. Несмотря на это, Мерц заявил о намерении сохранить за собой пост председателя ХДС и продолжить работу канцлером.