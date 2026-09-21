Меркель после провала ХДС на выборах призвала "наводить мосты" между людьми

Меркель отреагировала на поражение ХДС на региональных выборах в Германии Меркель после провала ХДС на выборах призвала "наводить мосты" между людьми

Москва21 сен Вести.Бывший канцлер Германии (2005–2021 гг.) и экс-председатель (2000–2018 гг.) Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила с призывом к однопартийцам вернуться к истокам после неудачных результатов ХДС на региональных выборах в Германии, сообщило агентство DPA.

Она подчеркнула важность объединяющей роли партий, ссылаясь на наследие первого канцлера ФРГ (1949–1963 гг.) Конрада Аденауэра. На открытии художественной выставки в Бундестаге Меркель провела параллель между современной ситуацией и эпохой Аденауэра.

Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя сказала политик

По ее словам, он учился на ошибках прошлого и понимал, как важно "открываться людям, обращаться ко всем и каждому, а также четко осознавать собственные ценности".

Меркель напомнила, что ХДС "черпает свою силу" из трех источников — консервативного, либерального и христианско-социального.

Она подчеркнула, что Аденауэр стремился выстраивать мосты между различными группами общества: работодателями и наемными работниками, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, а также между конфессиями и поколениями.

Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него продолжила Меркель

Экс-канцлер ФРГ выразила уверенность, что именно это наследие должно стать ориентиром для правящей коалиции, в которую входит ХДС.

И это наведение мостов, которое сегодня, наверняка, стало сложнее, необходимо продолжать заключила Меркель, избирательный округ которой ранее находился в Мекленбурге – Передней Померании

На выборах в парламент этой федеральной земли 20 сентября партия "Альтернатива для Германии" набрала 38,2% голосов, в то время как ХДС – всего 4,9% и не преодолела необходимый барьер для прохождения в ландтаг. Немецкий канцлер и нынешний лидер христианских демократов Фридрих Мерц назвал такой результат катастрофой.

Кроме того, на выборах в Палату депутатов Берлина партия "Левые", которая считается правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), впервые одержала победу, набрав 25,7% голосов.