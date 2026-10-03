Кайзер заявил, что президентом ФРГ может стать женщина из восточных земель

В Германии призвали избрать президентом женщину с востока страны Кайзер заявил, что президентом ФРГ может стать женщина из восточных земель

Москва3 окт Вести.Следующим федеральным президентом Германии может стать женщина из восточных земель. С таким предложением по случаю Дня германского единства выступила уполномоченный правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер.

Полномочия нынешнего президента ФРГ, Франка-Вальтера Штайнмайера, истекают 18 марта 2027 года. Нового президента Германии выберут на заседании Федерального собрания 30 января 2027 года. Тем временем в Германии уже идут активные дискуссии о том, кто может стать кандидатом на этот пост.

Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель сказала Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung

Последним президентом ФРГ, который представлял восточные регионы Германии, был Йоахим Гаук. Он занимал этот пост с 2012 по 2017 год.

В Германии 3 октября отмечается День германского единства. Он посвящен воссоединению страны в 1990 году, когда пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.