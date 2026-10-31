Меркель считает, что следующим президентом Германии должна быть женщина

Меркель выступила за избрание женщины следующим президентом Германии Меркель считает, что следующим президентом Германии должна быть женщина

Москва31 окт Вести.Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналу Spiegel, что следующим президентом Германии должна стать женщина, но не назвала никаких имен.

Меркель поучаствовала в ток-шоу и прокомментировала вопрос о преемниках нынешнего президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание, что пост федерального президента за 77 лет еще ни разу не занимала женщина.

Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли? отметила Меркель

Она отказалась называть какие-либо имена, но отметила, что знает женщин, которые могли бы занять президентский пост после Штайнмайера.

Ранее Меркель говорила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост нового президента ФРГ, и называла эту идею абсурдной.