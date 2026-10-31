Москва31 октВести.Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналу Spiegel, что следующим президентом Германии должна стать женщина, но не назвала никаких имен.
Меркель поучаствовала в ток-шоу и прокомментировала вопрос о преемниках нынешнего президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание, что пост федерального президента за 77 лет еще ни разу не занимала женщина.
Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли?отметила Меркель
Она отказалась называть какие-либо имена, но отметила, что знает женщин, которые могли бы занять президентский пост после Штайнмайера.
Ранее Меркель говорила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост нового президента ФРГ, и называла эту идею абсурдной.