Москва14 окт Вести.Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с критикой заявлений действующего главы правительства Германии Фридриха Мерца о беженцах. При этом Меркель признала и некоторые упущения за годы своего нахождения у власти.

Меркель в эфире радиостанции Deutschlandradio Kultur прокомментировала слова Мерца об изменении облика городов Германии из-за мигрантов. Бывший немецкий канцлер отметила, что допустимо обсуждать конкретные проблемы и злоупотребления в миграционной сфере, но, по ее мнению, нужно избегать огульного исключения целых групп населения.

Лично я бы не стала использовать подобные выражения сказала Меркель

Она уточнила, что, по ее мнению, всегда нужно говорить "о каждом конкретном человеке".

При этом Меркель признала и просчеты, которые были сделаны за годы ее пребывания на посту канцлера ФРГ. Так, по ее словам, Германия отстала во многих областях цифровизации, также недостаточно оперативно проходило выделение финансовых средств на нужды обороны.

По мнению Меркель, мировой финансовый кризис, кризис еврозоны, миграционный кризис и пандемия коронавируса относятся к главным вызовам периода ее правления.