Мерц: экономика ФРГ находится под давлением и нуждается в реформах

Мерц признал наличие проблем в экономике Германии Мерц: экономика ФРГ находится под давлением и нуждается в реформах

Москва24 окт Вести.Экономика Германии в настоящий момент "находится под давлением" и нуждается в немедленной реализации реформ. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС).

Политик признал, что многие жители страны страдают от возросших цен, а системы социального обеспечения сталкиваются с серьезными вызовами.

Наша экономика находится под давлением... Нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас сказал Мерц

Первоочередными мерами по выводу Германии из кризиса канцлер назвал обеспечение бизнеса энергетическими носителями по конкурентоспособным ценам, ускорение административных процедур и снижение избыточной бюрократии.

Он также указал на необходимость для Германии оставаться индустриальной державой.

Ранее стало известно, что 42% металлургических и электротехнических предприятий ФРГ планируют сокращать работников в течение ближайших шести месяцев из-за резкого ухудшения экономической ситуации.