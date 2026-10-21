Лавров указал на рост цен в ФРГ из-за отказа Мерца от "Северных потоков" Лавров: Мерц не восстановит "Севпотоки", несмотря на рост цен в Германии

Москва21 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ никогда не восстановит "Северные потоки", однако отказ от этих газопроводов привел к повышению цен на электроэнергию в стране в три-четыре раза.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, его слова передает агентство РИА Новости.

Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами рассказал Лавров

Он подчеркнул, что США будут закупать российский газ, так как Европа не хочет им пользоваться, после чего он станет "облагороженным" американским газом, поскольку "деньги не пахнут".

26 сентября 2022 года взрывами были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". В августе 2025 года в Италии задержали подозреваемого в подрыве - украинца Сергея Кузнецова - и экстрадировали в Германию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

14 октября 2026 года прокуратура Германии назвала подрыв "Севпотоков" военным преступлением. На первом заседании суда в Гамбурге по делу Кузнецова федеральный прокурор ФРГ Штефан Шмидт заявил, что нитки трубопроводов не являлись правомерной военной целью.