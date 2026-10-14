Москва14 окт Вести.Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула официальные обвинения против гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", квалифицировав его действия как военное преступление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя государственного обвинения.

В надзорном ведомстве пояснили, что преступление было совершено фигурантом в статусе военнослужащего и при осведомленности украинских государственных структур, что и стало основанием для соответствующей правовой оценки.

Их (его деяния. - Прим. ред.) следует расценивать как военное преступление говорится в материале

14 октября в Гамбурге состоялось первое судебное заседание по делу Кузнецова.

Мужчину задержали в Италии в августе 2025 года по запросу немецких властей. Позже его экстрадировали в Германию.

Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года.