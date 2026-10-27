Второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков" началось в суде в Гамбурге

Второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков" началось в Гамбурге Второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков" началось в суде в Гамбурге

Москва27 окт Вести.В Высшем земельном суде Гамбурга началось второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки".

По данным РИА Новости, перед началом процесса в зал под охраной доставили гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в руководстве группой диверсантов​​​. Его посадили рядом с его адвокатами из Германии – Ларсом Брегелером и Йесом Мейером-Локампом.

Как ожидается, в ходе заседания суд огласит решение по ходатайству защиты о прекращении дела из-за имеющихся, по ее мнению, процессуальных препятствий.

Первое заседание суда состоялось 14 октября.

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Подозреваемый Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и выдан Германии. Прокуратура Германии выдвинула обвинения в военном преступлении, в взрывах, в разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий.