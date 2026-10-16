Москва16 окт Вести.Судебная тяжба в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в координации подрыва газопроводов "Северный поток", ставит ФРГ в неудобное положение. Об заявил ИС "Вести" депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

Немецкие власти сейчас в максимально неудобной позиции. С одной стороны, говорят, что дальше помощь Украине будет оказываться без возражений, с другой стороны, оценивают, как Украину призвать к ответственности, если подозреваемый говорит, что действовал по приказу украинских властей. Уже сейчас немцев готовят к тому, что нужно якобы разделять эти два понятия. С одной стороны, мы должны беспрекословно дальше выплачивать миллиарды Украине, а с другой стороны, персонально смотреть, кто в итоге виноват. То есть создана максимально двойственная ситуация подчеркнул Шмидт

26 сентября 2022 года взрывами были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". В августе 2025 года в Италии задержали подозреваемого в подрыве - украинца Сергея Кузнецова - и экстрадировали в Германию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

14 октября 2026 года прокуратура Германии назвала подрыв "Севпотоков" военным преступлением. На первом заседании суда в Гамбурге по делу Кузнецова федеральный прокурор ФРГ Штефан Шмидт заявил, что нитки трубопроводов не являлись правомерной военной целью.