Москва14 окт Вести.Представитель федеральной прокуратуры Германии заявил в Высшем земельном суде Гамбурга, что обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов действовал по поручению Киева, передает РИА Новости.

Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стартовал 14 октября 2026 года в Высшем земельном суде Гамбурга. Перед судом предстал гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого Федеральная прокуратура Германии обвиняет в координации диверсии в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Диверсионная акция в Балтийском море в сентябре 2022 года была проведена "по указанию украинских государственных органов" сообщил прокурор

По словам прокурора, подсудимый Кузнецов руководил оперативной группой и координировал действия остальных участников диверсии. Из обвинительного акта следует, что в сентябре 2022 года злоумышленники арендовали в Ростоке парусную яхту "Андромеда". На ней они перевезли взрывчатку в Балтийское море, где в дальнейшем взорвали нитки российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Действия Кузнецова квалифицируются немецким следствием как военное преступление. Ему вменяют применение запрещенных методов ведения войны, нападение на гражданскую инфраструктуру, разрушение сооружений и организацию взрывов. По версии прокуратуры ФРГ, целью операции было уничтожение одного из основных источников иностранных доходов России.

Сергей Кузнецов был задержан в Италии в августе 2025 года по запросу немецких властей и впоследствии экстрадирован в Германию.

Ранее сообщалось, что ЦРУ заранее было осведомлено о планах совершения диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" и не имело ничего против нее. Об этом заявил специализирующийся на расследованиях немецкий журналист Оливер Шрем телеканалу NTV.