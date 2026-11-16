Стало известно, как подозреваемые в подрыве "Северных потоков" попали в ЕС Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" въехали в ЕС по поддельным паспортам

Москва16 ноя Вести.Фигуранты дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток—2" въезжали на территорию Евросоюза по поддельным украинским паспортам, которые были изготовлены незадолго до диверсии 2022 года. Эти сведения следуют из материалов, рассмотренных в Высшем земельном суде Гамбурга, передает РИА Новости.

В понедельник суд провел седьмое заседание по уголовному делу гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его обвиняют в координации подрыва "Северных потоков". В ходе слушаний участникам продемонстрировали оцифрованные изображения предположительно поддельных украинских загранпаспортов. Из документов следует, что они были изготовлены в 2022 году.

Кроме того, судья огласила данные польских пограничников. Согласно этим сведениям, диверсанты въехали с Украины в Польшу в августе-сентябре 2022 года, а выехали обратно за несколько дней до взрывов на газопроводах, которые произошли 26 сентября. По версии следствия, из Польши группа затем направилась в Германию. Там ее участники арендовали парусную яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов.

Судебный процесс начался 14 октября. В его рамках запланировано более 40 заседаний, они продлятся до середины июня 2027 года.

Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, он вместе с другими военнослужащими разработал план уничтожения "Северных потоков" по поручению государственных структур Украины.

Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему также инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. По немецкому уголовному законодательству Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке—2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на газопроводах, но ни разу их не получала.