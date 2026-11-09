Заряды для "Северных потоков" могли сделать из дайверских баллонов Дайверские баллоны могли использовать для подрыва "Северных потоков"

Москва9 ноя Вести.Диверсанты могли использовать баллоны для дайвинга при сборке взрывных устройств для подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом в Высшем земельном суде Гамбурга сообщил эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), выступавший свидетелем.

9 ноября суд провел пятое заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его обвиняют в координации диверсии на газопроводах.

Отвечая на вопросы суда, специалист BKA предположил, что исполнители теракта могли использовать дайверские баллоны, внутри которых находилась взрывчатка.

Ранее на этом же заседании свидетель подтвердил, что на месте подрыва газопроводов в Балтийском море и на борту яхты "Андромеда", которую предположительно использовали при диверсии, обнаружили следы одного и того же типа военной пластичной взрывчатки. Речь идет о веществе на основе гексогена и октогена.

Процесс по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках разбирательства запланировано более 40 заседаний, которые должны продлиться до середины июня 2027 года.

Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, после чего экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, он вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур Украины разработал план уничтожения газопроводов "Северный поток".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взрывы на "Севпотоках" стали актом террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы.