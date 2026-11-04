Суд в ФРГ назначил еще 19 заседаний по делу о подрыве "Северных потоков"

В Германии пройдут 19 дополнительных заседаний по делу "Северного потока" Суд в ФРГ назначил еще 19 заседаний по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва4 ноя Вести.Суд в ФРГ назначил 19 дополнительных заседаний в рамках дела о подрыве веток "Северного потока", сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что Высший земельный суд Гамбурга назначил заседания на 3, 8, 9, 15, 16 и 22 февраля, 2, 24 и 25 марта, 2, 12, 13 и 29 апреля, 3, 4, 18, 19 и 27 мая, а также 10 июня 2027 года.

Ганзейский высший земельный суд в рамках дела № 3 St. 2/26 ("Взрыв газопроводов "Северный поток") назначил еще 19 дат проведения основных судебных заседаний до июня 2027 года информирует пресс-служба

Первое заседание суда состоялось 14 октября.

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Подозреваемый Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и выдан Германии. Прокуратура Германии выдвинула обвинения в военном преступлении, в взрывах, в разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий.