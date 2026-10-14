Обвиняемый по делу "Северных потоков" отказался выступать в суде Фигурант дела о "Северных потоках" отказался давать показания в суде

Москва14 окт Вести.Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", отказался давать устные показания в Высшем земельном суде Гамбурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда судья предложил Кузнецову выступить, тот ответил отказом.

Процесс по делу о диверсии на газопроводах начался 14 октября 2026 года. По версии Федеральной прокуратуры Германии, Кузнецов координировал подрыв трубопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по запросу немецких властей. Позже его экстрадировали в Германию.

Ранее немецкий журналист-расследователь Оливер Шрем заявил телеканалу NTV, что ЦРУ заранее знало о планах диверсии на "Северных потоках" и не возражало против их реализации.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взрывы на "Севпотоках" стали актом террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы.