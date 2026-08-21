В Кремле назвали взрывы на "Севпотоках" террористическим саботажем против ЕС Песков назвал взрывы на "Севпотоках" террористическим саботажем против ЕС

Москва21 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на газопроводах "Северный поток" стали актом террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы.

Те, кто взорвал одну из ниток "Северного потока", совершили акт террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы сказал Песков журналистам

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск попытался оправдать теракт на "Северных потоках" и высказался в поддержку действий, приведших к повреждению ниток газопровода. По его словам, стыдиться должны не причастные к этому преступлению, а на тех, кто занимался строительством газопровода. Туск подчеркнул, что Польша с самого начала прилагала максимум усилий для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.